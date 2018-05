PROF. UNIV. DR. LITARCZEK: IMUNITATEA ORGANISMULUI ȚINE DE CREDINȚA. DUMNEZEU NU LUCREAZA CU MINUNI, CI CU OPORTUNITAȚI

ShareTweet Prof. univ. George Litarczek, in varsta de 92 de ani, s-a nascut in 1925 in SUA, la Boston, dar a studiat si lucrat in Romania, unde a intemeiat specialitatea anestezie terapie-intensiva. Prin mana lui au trecut nu numai puternicii Romaniei, de la Elena Ceauseascu si Gheorghe Gheorghiu Dej, ci si straini, precum fratele lui Kim Ir-sen. Prof. univ. Litarczek a vorbit intr-un interviu pentru uti24.ro despre problemele societatii romanesti, ale sistemului sanitar, despre interventia de la Colectiv, dar si despre relatia dintre medicina si credinta: „Nu il salvezi numai cu medicina, ci si cu psihicul, trebuie sa-l faci sa lupte. Iar psihicul are nevoie de credinta. Cand traiesti extracorporalizarea, nu te mai poti indoi ca esti carcasa care tine de materialitate si esti om prin starea de constienta umana care nu poate fi definita in termenii actuali ai stiintei. (…) Dumnezeu nu lucreaza cu minuni precum Hristos. Dumnezeu iti creeaza oportunitati.” (…) Cum a fost interventia de la Colectiv? A fost prost interpretata. Eu zic ca medicina romaneasca s-a descurcat foarte bine. La o ora dupa incendiu in spitale erau 70 de bolnavi protezati respirator. Se leaga unii ca au fost resuscitati pe trotuar. Asa se face. Intai il resuscitezi unde e si apoi il misti. Printesa Diana a fost resuscitata in masina, intubata in masina si abia apoi descarcerata si a ajuns vie in sala de operatie. Si nu a fost doar arsura. Fumul contine cianuri. Era deci si intoxicatie foarte grava, letala. Arsura de piele, arsura de cai respiratorii si plaman plus intoxicatie cu cianuri. Nu se poate mai grav. Povestea cu infectiile e veche si eu am trait-o de la inceputurile ei. Odata cu aparitia interventiilor chirugicale si administrarea antibioticelor de rutina. Penicilina strepto primea toata lumea in post-operator si imediat s-au creat specii rezistente. Stafilococul auriu da un sepsis cu un soc de o gravitate extraordinara, ucide in mai putin de o ora uneori. Primul caz major a fost la noi la Coltea in ’54. Si de atunci a inceput colaborarea cu Matei Bals, cel dupa care a fost botezat Spitalul. Continuu am avut morti si am facut dezinfectii. Cand ii aud la televizor ca intreaba cine e de vina pentru infectia intraspitaliceasca, imi vine sa ii strang de gat. E de vina o atitudine generala a medicinei, care a produs germenii rezistenti la antibiotice prin utilizarea aiurea a acestora. Se vorbeste mult despre cei care au murit in spital, dar foarte putin despre faptul ca 4 dintre cei trimisi in strainatate au murit pe durata transportului. Bolnavii acestia nu se transporta. Ii tratezi in situ pentru ca atunci cand incepi sa tragi de ei…. Dupa accidentul de la schi, Michael Schumacher a fost internat in cel mai apropiat spital care nu e cel mai formidabil din Franta si a stat acolo saptamani intregi, nu l-au mutat. (…) Religia e si ea o doctorie. Se ocupa de suflete. Cand credinciosii se roaga, in lobii lor frontali a fost identificata o activitate intensa, care nu exista la necredinciosi. Bolnavul care spune ca moare chiar moare. Pentru ca el crede ca moare. Nu il salvezi numai cu medicina, ci si cu psihicul, trebuie sa-l faci sa lupte. Iar psihicul are nevoie de credinta. Eu sunt credincios si in toata viata mea am fost ajutat pentru ceea ce m-am rugat. Depinde de rugaciunea medicului sau a pacientului? Depinde de Dumnezeul bolnavului, de cat crede el. Toata imunitatea organismului tine de credinta. Universul functioneaza fara Dumnezeu. El exista numai in creierul omului. Eu am avut traire de despartire in doua. La doua saptamani dupa operatia de acum 10 ani, am facut o hemoragie secundara cu trei litri de sange pierdut, si in sala de operatie ma vedeam pe mine si intreaga interventie din tavan. Le-am descris apoi exact ce faceau fiecare. Carcasa mea era pe masa. Si cand traiesti extracorporalizarea, nu te mai poti indoi ca esti carcasa care tine de materialitate si esti om prin starea de constienta umana care nu poate fi definita in termenii actuali ai stiintei. Adica sufletul si memoria din el. Creierul e doar in interfata. Si amnezia? Nu sufletul uita, ci mecanismul material, interfata nu mai functioneaza. Ati experimentat miracole in cariera? Dumnezeu nu lucreaza cu minuni precum Hristos. Dumnezeu iti creeaza oportunitati. Iti vine ajutorul de langa tine. Trece o ocazie si trebuie doar sa intinzi mana. Interviul integral pe uti24.ro ShareTweet