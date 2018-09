Profesionistii in drumuri si poduri din toata tara si-au dat intalnire la Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Profesionistii in infrastructura rutiera din toata tara s-au reunit in aceste zile la Iasi, in cadrul celei de-a XV-a editii a Congresului National de Drumuri si Poduri din Romania. Evenimentul se desfasoara in perioada 19 – 22 septembrie, debutand cu primirea invitatilor si deschiderea expozitiei din cadrul Complexului Palas, dedicata partenerilor Asociatiei Profesionale de Drumuri si Poduri (companii din domeniul constructiilor si nu numai). Totodata, in parcarea din fata Institutiei Prefectului Iasi a fost organizata o expozitie cu utilaje folosite in reabilitarea si intretinerea drumurilor, puse la dispozitie de Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi. Dezbaterile propriu-zise au debutat ieri, 20 septem ...