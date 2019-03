Profesoara batuta si amenintata cu moartea de un elev: nu l-a lasat sa vada filme indecente in clasa

Clasa O profesoara de la Liceul Tehnologic „Mihai Viteazu”, din Vulcan, judetul Hunedoara, a trecut prin momente de cosmar dupa ce ar fi interzis unui elev din clasa a saptea sa mai vizioneze site-uri pornografice in sala de clasa. De aici, sustin informatiile obtinute de adevarul.ro, ar fi pornit conflictul dintre cei doi, in urma caruia, timp de mai multe luni, dascalul s-a temut pentru viata ei. In cele din urma, dupa ce a fost agresata si amenintata cu moartea de elevul ei, profesoara a depus plangere la Politie. „In data de 7 noiembrie 2018, elevii clasei a VII-a, a caror diriginta sunt, mi-au aratat o postare pe a elevului M. Adrian. Postarea a fost publicata in 6 noiembrie 2018 si continea un text prin care eram amenintata cu moartea: „Eu o sa ucid pe doamna diriginta”. Am informat directorul unitatii si am discutat telefonic cu mama ele ...