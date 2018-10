Profesor, apel catre parintii care fac temele copiilor: "Draga parinti, ajutati-i sa le faca ei, deoarece nu ar invata nimic daca le dati totul mura-n gura"

Gabriel Braic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un profesor din Cluj trage un semnal de alarma si posteaza un mesaj pe in care roaga parintii sa nu mai faca temele elevilor. De asemenea, Gabriel Braic, profesor in cadrul Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu", indeamna parintii sa nu mai vorbeasca de rau pe profesori in fata copiilor. „Draga parinti, nu le faceti temele copiilor vostri, ci ajutati-i sa le faca ei, deoarece nu ar invata nimic daca le dati totul mura-n gura. Selectati excursiile scolare in care pot merge si in care nu. Ei trebuie sa invete ca recompensele se ofera in urma muncii. Alimentati-le spiritul de competitie intelectuala si descurajati meciurile colegiale in legatura cu vestimentatia, compozitia senvisului sau ca ...