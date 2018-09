Profesor de istorie din Arges condamnat la 20 de ani de puscarie, dupa ce a ucis din senin o femeie pe strada

Alin Minciunescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Profesorul de istorie Alin Minciunescu a fost condamnat la 20 de ani inchisoare, fiind judecat pentru omor calificat, dupa ce a injunghiat in gat o femeie pe strada, la Mioveni. Curtea de Apel Pitesti i-a majorat pedeapsa de 18 ani, data de Tribunalul Arges in luna mai, la 20 de ani de detentie. Fostul dascal a fost supus unei expertize psihiatrice, in urma careia s-a constata ca are discernamant diminuat si poate raspunde penal pentru crima comisa. "Admite apelul impotriva sentintei penale pronuntata de Tribunalul Arges, sectia penala, in dosarul inculpatului Minciunescu Alin, in prezent aflat la Penitenciarul Mioveni. Desfiinteaza, in parte, sentinta penala. Rejudecand, majoreaza pedeapsa ap ...