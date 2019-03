Profesor din Pascani, condamnat la trei luni de inchisoare, pentru hartuire

Petrica Anghelus google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Profesorul de sport Petrica Anghelus, de la Colegiul Mihail Sadoveanu din Pascani, a fost condamnat in procesul deschis de o fosta eleva la trei luni de inchisoare. Cadrul didactic nu mai are voie sa profeseze timp de doi ani de zile, pedepse suspendate sub supraveghere timp de 24 de luni. De asemenea, Anghelus trebuie sa ii achite victimei 20.000 lei despagubiri morale si sa presteze 60 de zile in folosul comunitatii. Hotararea Judecatoriei Pascani nu este definitiva si poate fi atacata cu recurs. Conform sentintei, Anghelus a fost gasit vinovat pentru hartuirea unei tinere din Republica Moldova, care i-a refuzat avansurile. Scandalos! Un profesor din Iasi s-a indragostit de o eleva MOLD ...