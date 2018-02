Profesorii ieseni au invatat in Italia despre promovarea incluziunii si combaterea discriminarii - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 25 februarie – 3 martie 2018, 6 profesori consilieri scolari din cadrul Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala (CJRAE) Iasi participa la cursul de formare „Integrating Information and Communications (ICT) and new technologies into teaching and education” in cadrul proiectului „℮-Diversitate: Consilierea parintilor si profesorilor pentru promovarea incluziunii si combaterea discriminarii prin utilizarea noilor tehnologii”, Erasmus+. Cursul, organizat de Institutul de formare si mobilitate in scop educational – IFOM, in Bologna, Italia, si-a propus urmatoarele obiective: dobandirea conceptelor de baza referitoare la platforme de e-learning; uti ...