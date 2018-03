Profesorul Adrian Streinu-Cercel cere ministerului Sanatații ca testarea pentru hepatita, HIV si SIDA sa fie obligatorie

ShareTweet Managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş”, profesorul Adrian Streinu-Cercel, cere Ministerului Sănătăţii ca testarea pentru hepatită, HIV şi SIDA să fie obligatorie şi să se facă în decurs de maximum un an şi jumătate, prin medicii de familie din ţară. Doctorul Streinu-Cercel a trimis, în urmă cu două săptămâni, solicitarea pentru testarea obligatorie la Ministerul Sănătăţii, Guvern şi Preşedinţia României şi a declarat că săptămâna viitoare va avea o discuţie în acest sens la minister. „Eu am făcut o adresă către cele trei instituţii mari ale statului, Ministerul Sănătăţii, Preşedinţia României şi Guvernul României. Am înaintat această hârtie acum două săptămâni şi urmează discuţii. (…) O să vorbim săptămâna viitoare la Ministerul Sănătăţii pentru un program pentru medicii de familie, ca să îşi testeze toţi oamenii de pe listă, în decursul a unui an, un an jumătate. (…) Propun medicilor de familie din România să-şi testeze toţi pacienţii, toate persoanele de pe listă, în decurs de un an, un an jumătate, pentru toate cele trei (hepatită, HIV, SIDA n.r.)”, a spus doctorul Adrian Streinu-Cercel, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres. Managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş” cere testarea obligatorie a populaţiei pentru hepatită, HIV şi SIDA. „Testările ar trebui să fie obligatorii, evident că vor fi consiliaţi oamenii de medicul de familie şi li se spune care sunt avantajele acestei testări. (…) când îi spun că dacă te găsesc cu virus hepatic C, te vindeci, când îi spun că dacă te găsesc cu virus hepatic B ai toate şansele (…) să stopeze boala cronică de ficat şi să nu faci cancer de ficat în următorii 20 de ani, când îi spun că dacă te găsesc cu HIV, te tratez şi nu mai transmiţi la cei din jurul tău şi vei duce o viaţă normală pentru tot restul vieţii, eu zic că sunt nişte avantaje fantastice”, a arătat doctorul Adrian Streinu-Cercel. Întrebat dacă testarea obligatorie pentru hepatită, HIV şi SIDA la medicii de familie se va face gratuit pentru pacienţi, Streinu-Cercel a răspuns: „Discutăm. (…) Se putea face chestia asta şi până acum, de bunăvoie şi nesilit de nimeni, e adevărat pe spinarea pacientului. Eu acum încerc ca împreună cu Casa Naţională, împreună cu Ministerul Sănătăţii, să creionăm o politică în acest domeniu al virusurilor transmisibile prin act sexual, sânge şi produse de sânge, astfel încât să limităm la maxim răspândirea acestor virusuri în România.” ShareTweet