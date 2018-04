Profetia Babei Vanga despre Romania: “Intreaga lume se va bucura de nasterea lui…”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Baba Vanga a fost o celebra clarvazatoarea de origine bulgara, ale carei profetii au devenit realitatea in proportie de 80%. Practic odata ce predictiile ei au inceput sa se implineasca, din ce in ce mai multi oameni de stiinta au inceput sa fie atenti la tot ceea ce ea a dezvaluit cat timp inca mai era in viata. Numele ei adevarat este Vangelia Pandeva Dimitrova si a trait intre anii 1911 -1966. Ea si-a dat seama ca poate vedea viitorul inca de cand era copil. Atunci a descoperit o oaie din turma tatalui care disparuse. A ramas oarba la doar 12 ani, in urma unui accident. Se spune ca o furtuna ar fi doborat-o la pamant, iar localnicii ar fi gasit-o cu genele acoperite de nisip. Baba Vanga a prezis momente istorie de mare impor ...