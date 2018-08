arsenie boca profetie pentru romani

Profetia lui Arsenia Boca despre Romania: „Se va consuma carne de om”. Profetiile parintelui Arsenie Boca continua sa uimeasca. Parintele se pare ca ar fi vorbit si despre sfarsitul lumii.

Vor fi semne care ne vor arata cum lumea se va sfarsi nu deodata, ci putin cate putin. Ceea ce va urma pentru romani este cu adevarat cutremurator.„ Apocalipsa nu va veni deodata, spurcaciunea va fi peste tot, iar tara va muri incetul cu incetul"

Parintele renumit pentru profesiile sale a spus ca Apocalipsa nu va veni asa cum credem toti, ea se intampla deja. Semnele se vad. „Parintele ne-a vorbit despre sfarsitul lumii, ca sfarsitul lumii nu va fi asa cum gandim noi ca va muri toata lumea odata. Ci va muri pe rand. Intr-o parte de lume vor fi razboaie, in alta parte cutremure, in alta inecari, vor fi accidente peste accidente, vor fi boli necunoscute si fara de leac. Toate acestea le putem vedea in zilele noastre.

Toate semnele proroocite de Parintele Arsenie Boca din anul 1945-1946 au fost talmacite din cartea sfanta. Arsenie Boca a spus ca Apocalipsa se va ridica de la rasarit.”Apocalipsa ca se va ridica de la Rasarit un popor fara cruce, va bantui casele oamenilor, le va darama, le va nimici, se va calca om pe om, se va manca carne de om si se va bea sange de om. Cine va ramane din razboiul acesta va fi ales ca graul din pleava.leava zboara, iar graul ramane. Se va alege cine va ramane”, a marturisit Arsenie Boca.

“Nu va spun de la mine. Asa scrie in carte, in Biblie”, a mai spus parintele in timpul in care facea profetiile.

„Hai, sa-ti spun cum se va descotorosi Romania de comunism. Toate celelalte tari comuniste vor face pasnic trecerea de putere de la comunism la capitalism – ca si cand dai camasa de pe tine si iei alta camasa – numai Romania va face trecerea prin varsare de sange si vor muri multi” Parintele a prezis si ca Ceausescu a murit in ziua de Craciun, iar ca el insusi va muri cu 3 saptamani inaintea lui.Pe langa aceasta, a prezis si cutremurul din 1977. „Blocurile din Bucuresti vor ajunge ca si cutiile de chibrituri“

„Vine timpul, si e foarte aproape, cand toti preotii vor repara bisericile, iar altii vor construi altele noi, dar nelucrand ei la sufletul omului, vor ramane bisericile goale, cucuvelele vor canta intr-insele. Roadele slabirii in dreapta credinta a teologilor in facultati si seminarii vor fi preotii, care vor fi si mai slabi ca invatatorii lor; mai ales in Transilvania ortodoxia aproape ca va disparea, ultima reduta va fi Sibiul, dar va cadea si acesta. Dumnezeu nu forteaza mantuirea nimanui. Cine are minte sa ia aminte”.

„Veti vedea si veti intelege spurcaciunea peste tot in jurul vostru: la serviciu, in magazine, in institutiile statului, in conducerea lui si mai ales in politica. Din nefericire, ea va intra pe furis chiar si in sanul Bisericii, murdarind unele suflete de aici. Aproape ca oamenii isi vor pierde speranta. Doar cei care isi vor pastra credinta adevarata vor fi salvati si mare va fi atunci Slava lui Dumnezeu peste ei”

