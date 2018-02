iustin parvu ilarion argatu arsenie boca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Iustin Parvu, Ilarion Argatu si Arsenie Boca sunt printre cei mai apreciati duhovnici care au trait vreodata in Romania. De numele lor sunt legate fapte miraculoase, dar si unele profetii care dau fiori. Cei care le-au fost aproape le-au facut publice profetiile. In toate se poate observa un punct comun si anume ca lipsa de credinta va deveni din ce in ce mai prezenta. Mai mult decat atat, duhovnicii vorbesc de vremuri foarte grele si de o soarta crunta pentru lume si tara noastra. Vom vedea in continuare care sunt profetiile lui Iustin Parvu, Ilarion Argatu si Arsenie Boca. Profetiile celebrului indian, Sundar Singh, despre Romania: Va fi noul Ierusalim Profetia lui Iustin ...