Prognoza dezastrului PNL

Mai e mult pana la alegeri. Circa opt luni pentru europarlamentare. Mai bine de un an pentru prezidentiale. Iar alegerile parlamentare vor avea loc abia la sfarsitul anului 2020. Si, cu toate astea, sunt intrunite toate elementele unei prognoze corecte in ceea ce priveste viitorul PNL. Care se prefigureaza a fi un dezastru. Care sunt premizele care ar trebui sa stea la baza oricarui rationament legat de viitorul principalului partid de opozitie? 1). PNL se afla in opozitie de mai bine de patru ani si, in tot acest interval de timp, in ciuda oricarei logici si contrazicand regula generala, acest partid nu a crescut sub aspectul favorabilitatii ci, dimpotriva, inregistreaza o usoara scadere. Toate analizele si toate sondajele de o ...