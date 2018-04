Prognoza meteo 14-15 aprilie: Schimbari majore

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea in weekendul 14 - 15 aprilie aduce schimbari majore. Prognoza meteo anunta temperaturi mari, pe de o parte, dar si averse insotite de descarcari electrice. Iata ce vesti au meterologii ANM despre vremea din acest weekend. Cum va fi vremea sambata, 14 aprilie In prima zi de weekend temperaturile sunt mari in toata tara, dar mai pot aparea ploi de scurta durata, insotite de descarcari electrice, dar spre dupa-amiaza. Local, precipitatiile se vor semnala in zona de munte, mai ales a Carpatilor Orientali, dar – pe arii restranse si in Maramures si Transilvania. Temperaturile maxime vor fi mai scazute pe litoral, intre 15-17 grade Celsius, si mai ridicate in dealurile de Vest, unde vor fi 26 de grade ...