Prognoza meteo 18 septembrie: Temperaturi ridicate pentru aceasta perioada

Constanta: Dosare penale pentru mai multi soferi Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistatla data de 17 septembrie a.c., un bărbat, în vârstă de 51 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism pe bulevardul I.C. Brătianu, din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice. & ...

Judetul Constanta: Accident cu trei victime in Techirghiol. O masina rasturnata (galerie foto + video) În urmă cu puţin timp, a avut loc un accident rutier între două autoturisme în localitatea Techirghiol, pe strada Nicolae Bălcescu. Unul dintre ele s-a răsturnat, rezultând accidentarea ușoară a unei pasagere din autoturismul răsturnat. Din primele informaţii, o persoan ...

Horoscop 18 septembrie. Ce va rezerva astrele: doua zodii vor avea parte de o surpriza neasteptata Horoscop 18 septembrie. Iată ce vă rezervă astrele astăzi! Citește mai departe...

Teodorovici a transmis cati bani sunt acum in Fondul de rezerva al premierului Ministrul finantelor publice, Eugen Teodorovici, a declarat, luni, care este actuala situatie a fondului de rezerva al premierului, dupa rectificare, ca urmare a discutiilor iscate la inceputul finele lunii august - inceputul lunii septembrie, cand spunea ca este pe zero.

Un avion militar a DISPARUT de pe radar! Cine pe cine acuza de incident O aeronavă militară rusească cu 14 persoane la bord a dispărut de pe radar în noaptea de luni spre marţi în timp ce zbura în spaţiul aerian al Siriei, deasupra Mării Mediterane, au transmis reprezentanţii Ministerului Apărării din Rusia, Citește mai departe...

Traficul rutier va inchis pe o portiune din A2 pana in noiembrie Circulatia va fi inchisa de marti pana in 4 noiembrie, pe Autostrada A2, sensul Bucuresti - Constanta, intre Lehliu - Gara si Drajna, judetul Calarasi, pentru efectuarea lucrarilor de reparatii la sistemul rutier. Traficul se va desfasura pe calea 2, Constanta - Bucuresti.

ATENTIE soferi! Traficul pe A2 va fi inchis pe o portiune pana in noiembrie. Pe unde se va circula Circulaţia va fi închisă de marţi până în 4 noiembrie, pe Autostrada A2, sensul Bucureşti – Constanţa, între Lehliu – Gară şi Drajna, judeţul Călăraşi, pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii la Citește mai departe...

Accident in Baile Herculane, dupa ce o mașina s-a izbit de un camion. Șoferul autoturismului a murit Accident în Băile Herculane, după ce o mașină s-a izbit de un camion. Șoferul autoturismului a murit. Șoferul unei mașini a adormit, a intrat pe contrasens și s-a lovit de un camion. Accidentul a avut loc la intrarea în localitatea Băile Herculane dinspre Orșova, județul Caraș-Severin. Conducătorul auto și-a pierdut viața marți dimineață, circulația rutieră […] The post Accident în Băile Herculane, după ce o mașină s-a izbit de un camion. Șoferul autoturismului a murit appeared first on Cancan.ro.

Radu Valcan, marturisiri din intimitatea mariajului cu Adela Popescu: “Nu suntem perfecți. Sunt lucruri ce nu pot fi explicate” Radu Vâlcan se numără printre prezentatorii împliniți din showbizul mioritic. El are o familie frumoasă, care se va mări peste câteva luni și o carieră, care l-a făcut să trăiască multe momente inedite. Moderatorul show-ului “Temptation Island – Insula Iubirii” a vorbit într-un interviu acordat în urmă cu câteva ore atât despre viața privată, cât […] The post Radu Vâlcan, mărturisiri din intimitatea mariajului cu Adela Popescu: “Nu suntem perfecți. Sunt lucruri ce nu pot fi explicate” appeared first on Cancan.ro.