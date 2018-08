Prognoza meteo 19 - 25 august. Cum va fi vremea in aceasta perioada

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meteorologii au emis prognoza meteo pentru saptamana 19-25 august. In mare parte din tara se anunta vreme calduroasa, dar sunt si regiuni unde se vor inregistra ploi abundente, insotite de descarcari electrice. Vremea se va mentine calduroasa in special in jumãtatea de sud a tãrii, unde indicele temperaturã-umezealã (ITU) va atinge si va depãsi usor pragul critic de 80 de unitãti. Indeosebi dupã-amiaza si noaptea, vor fi innorãri temporar accentuate, averse, descãrcãri electrice, intensificãri de scurtã duratã ale vantului ce vor lua aspect de vijelie, pe arii relativ extinse la munte si local in regiunile sudice, estice si centrale. Izolat ...