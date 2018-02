Prognoza meteo, 28 februarie, pentru toata tara. Ger cumplit!

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prognoza METEO, 28 februarie. In ultimele zile ale lunii februarie si la inceput de martie, vremea va fi deosebit de rece, geroasa dimineata si noaptea, in toate regiunile. Meteorologii au extins codul portocaliu de viscol si ninsori pana la 1 Martie. Valul de frig va cuprinde treptat toata tara si va fi in intensificare, astfel ca se vor inregistra temperaturi cu peste 10…15 grade mai coborate decat valorile normale pentru aceasta perioada din an. Va fi ger dimineata si noaptea, in toate regiunile. In cele extracarpatice, pe arii restranse, se vor inregistra temperaturi scazute si pe parcursul zilei. Va ninge moderat cantitativ in Dobrogea, Muntenia, jumãtatea de sud a Moldovei si local in Ol ...