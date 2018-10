Prognoza meteo 5 octombrie. Ger in mai multe zone din tara

Frig google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meteorologii au emis Cod Galben in aceasta dimineata. Pana la ora 9:30, este Cod Galben de ceata care determina reducerea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri in judetul HARGHITA (Miercurea Ciuc, Toplita, Gheorgheni, Ditrau, Sandominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsangeorgiu, Sarmas, Frumoasa, Lazarea, Sansimion, Carta, Siculeni, Mihaileni, Tomesti, Galautas, Ciceu, Sanmartin, Sancraieni, Danesti, Subcetate, Madaras, Tusnad, Santimbru, Voslabeni, Cozmeni, Leliceni, Pauleni-Ciuc, Racu). Citeste si: Prognoza meteo pentru vineri, 5 octombrie: Temperaturi ridicate in Romania. Revine vara? La ora 08:00, in mai multe orase din tara se inregistreaza temperaturi neg ...