Prognoza meteo ANM. Cum va fi vremea pana pe 9 septembrie

prognoza meteo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prognoza meteo pana pe 9 septembrie anunta o scadere mica a temperaturilor in prima saptamana a lunii septembrie, dar vremea se va mentine frumoasa. ANM a anuntat ca precipitatiile vor cadea pe arii izolate in intervalul 2-9 septembrie. Iata cum va fi vremea in tara: Prognoza meteo pana pe 9 septembrie 2018 in Banat In primele zile ale intervalului de prognoza regimul termic diurn va fi in crestere usoara de la o zi la alta, astfel incat temperaturile maxime vor atinge 31 de grade, pe 31 august – 1 septembrie, pornind de la o valoare medie regionala de 22…23 de grade in prima zi de prognoza. In intervalul 2 – 9 septembrie nu vor mai fi variatii termice importante, iar valorile di ...