Prognoza meteo ANM. Judetul Iasi va fi cuprins de ceata in acest weekend

Ceata 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In weekend, vremea continua sa fie mai calda decat in mod normal in aceasta perioada. Nu vom avea ploi insemnate, dar vom avea nori si ceata si minime negative. Sambata, in Sulina, Constanta, Iasi, va fi ceata. In restul tarii, vom avea cer variabil sau partial noros. Va fi un senin in Ramnicu Valcea. In Sulina vom avea temperaturi cuprinse intre 10 si 13 grade Celsius, in Constanta, intre 10 si 15, 10 grade fiind temperatura minima. In restul tarii, vom avea temperaturi minime de 1-3 grade Celsius. Minima negativa va fi la Sibiu, de -2 grade Celsius. Vom avea maxime de 14 grade in Iasi, Botosani, 13 grad in Cluj-Napoca, 15 in Craiova si Sibiu, 16 grade in Bucuresti, Ramnicu-Valcea si Arad. Cites ...