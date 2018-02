Prognoza meteo ANM, modificata. Tocmai s-au anuntat -22 de grade in martie

Prognoza meteo ANM: Se ia in calcul posibilitatea extinderii avertizarii de frig pana in 2 martie. Temperaturile vor ajunge pana la -22 de grade Celsius in dimineata de joi.

Avand in vedere ca valul de frig se va mentine, iar temperaturile vor cobori pana la -22 de grade Celsius in dimineata de joi, directorul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu a precizat ca ia in calcul extinderea avertizarii de frig pentru toata tara.

Prognoza meteo ANM precizeaza ca valul de frig se va mentine pana la finalul saptamanii in Moldova, Dobrogea si Muntenia, inclusiv in Bucuresti, unde temperaturile minime vor fi de -18 grade.

„In continuare, noptile, diminetile, chiar si pe parcursul zilelor, temperaturile vor fi deosebit de scazute”, a declarat directorul ANM Elena Mateescu, la Comandamentul de iarna pentru gestionarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase convocat la Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Prognoza meteo ANM: in dimineata de marti si miercuri vor fi inregistrate temperaturi intre -21 si cel mult -11 grade Celsius in toata tara.

Valul de frig se va mentine pana la sfasitul saptamanii, urmand ca temperaturile sa coboare pana la -22 de grade in diminetile de joi si vineri. In Capitala vor fi in jur de -18 grade Celsius.

„Luam in considerare posibilitatea ca miercuri dimineata sa prelungim avertizarea pentru valul de frig persistent inclunzand si 2 martie, pentru ca si pe parcursul noptii de miercuri spre joi si joi spre vineri ne asteptam ca valul de frig sa continue in Moldova, Dobrogea si Muntenia”, a spus Elena Mateescu.



Prognoza meteo ANM. Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii sunt, de luni dimineata, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol.

De asemenea, din aceasta dimineata sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei si o atentionare cod portocaliu de ger pentru mare parte din judetele tarii.

Potrivit meteorologilor, frigul va persista pana joi, interval in care temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre -12 si -8 grade, iar cele minime vor cobori pana la -22 de grade.

Scolile din Bucuresti si din judetele Ilfov, Giurgiu si Dolj, Braila, Olt vor fi inchise luni si marti, in timp ce in judetul Constanta cursurile vor fi suspendate doar luni.

Compania Nationala de Admnistrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca traficul rutier pe DN 41, DN 65A si DN 65E a fost inchis din cauza viscolului care determina scaderea vizibilitatii.



Porturile Midia, Constanta Nord si Constanta Sud-Agigea au fost inchise

Aproximativ 4 % dintre trenurile care circula in Romania au fost anulate, luni, pana la ora 14.00, pentru a facilita interventiile cu utilaje si pluguri de zapada si evitarea unor situatii nedorite pentru pasageri. Pe ruta Bucuresti Nord - Constanta vor circula sapte trenuri. In Gara de Nord sunt trenuri care au o intarziere si de 90 de minute.

