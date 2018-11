Prognoza meteo ANM. Ultimele informatii despre vreme

Vreme toamna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alina Serban, meteorolog ANM, a prezentat cele mai noi informatii despre vreme. ANM, PROGNOZA METEO. „Vorbim de vreme calda si, in general, frumoasa pentru zona intracarpatica, pentru Banat, Crisana, Transilvania, Maramures, acolo unde temperaturile vor urca pana la 21-22 de grade. Miercuri, cel mult 18-19 grade. Se vor mentine aceste valori pana spre sfarsitul intervalului. In Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, vor fi valori termice modeste, doar putin mai ridicate decat in mod normal a se intampla in aceasta perioada. Dupa ajung la un normal al perioadei”, a declarat Alina Serban, luni, 5 noiembrie. Citeste si: Meteorologii anunta o iarna extrem de grea! Vor fi temperaturi foa ...