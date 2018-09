Prognoza meteo ANM. Vreme surprinzatoare in octombrie

Prognoza meteo octombrie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Toamna vine cu surprize pentru iubitorii de zile insorite. Luna va fi caracterizata de o vreme insorita, desi pe timpul noptilor valorile termice vor cobori, in unele zone, spre zero grade Celsius, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), publicata vineri. Potrivit meteorologilor, in general, temperaturile medii lunare din octombrie vor fi cu 5 - 7 grade Celsius mai mici decat cele din septembrie. "Este cea mai stabila luna de toamna, cand zile in sir vremea se mentine insorita, desi noptile devin tot mai reci. In majoritatea zonelor tarii apare fenomenul de bruma. Tara noastra se afla mai mult sub influenta maximului barometric est european, iar dorsala anti ...