Prognoza meteo. Cum va fi vremea in acest weekend

In acest sfarsit de saptamana, vremea se mentine calda, cu temperaturi de pana la 32 de grade, spun meteorologii, precizand ca valorile termice vor fi "usor peste cele normale" pentru aceasta perioada. „Sambata va fi vreme calda si temperaturi maxime de 23 de grade in Maramures si Estul Transilvaniei si 32 de grade in Sudul Munteniei. Temperaturile minime vor fi destul de ridicate, intre 10 si 20 de grade. Totusi va fi si o instabilitate termica in Estul, Nord-Vestul tarii, dar si in zonele montane", a declarant Oana Paduraru, meteorolog ANM. La munte sunt asteptate ploi insotite de grindina, iar cantitatile de apa vor depasi 15 - 25 l/mp. In Capitala, vremea va fi frumoasa si sunt asteptate temperaturi ...