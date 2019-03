Prognoza meteo - Cum va fi vremea in urmatoarele 2 saptamani

Regimul termic va fi destul de oscilant în următoarele două săptămâni, temperaturile vor fi în scădere atât pe timpul zilelor, cât şi al nopţilor, iar ploile vor reveni în majoritatea regiunilor în ultimele zile ale lunii în curs, precum şi după data de 3 aprilie, reiese din prognoza de specialitate, publicată luni de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), valabilă pentru perioada 25 martie - 7 aprilie.

În Banat, intervalul va debuta cu vreme caldă, însă ulterior se va răci accentuat, iar în perioada 26 - 29 martie vor fi maxime termice, în medie regională, de 10 - 12 grade şi minime în jur de zero grade, chiar mai coborâte în 28 martie, când se va ajunge la valori de -2 grade. După acest interval, tendinţa va fi de încălzire treptată, de la o medie regională a valorilor maxime de 12 - 14 grade, până la 16 - 17 grade. Tendinţa va fi asemănătoare şi pentru valorile minime de temperatură, acestea urmând să ajungă la 4 - 5 grade. Regimul pluviometric se va menţine în general deficitar. Ploi slabe se vor semnala la începutul intervalului şi cu o probabilitate în creştere după data de 3 aprilie.

CULISELE anulării vizitei în România a Regelui Iordaniei. Discuţia decisivă cu Iohannis (surse)



În Crişana, media valorilor maxime va scădea de la 17 grade în prima zi a intervalului, până la 8 grade Celsius, în 27 martie, iar ulterior va creşte la 14 grade la finalul lunii martie. Pentru a doua săptămână, cu mici variaţii, se vor atinge maxime, în general, de 15 - 16 grade. Media temperaturilor minime va fi de 3 - 4 grade în primele două zile, apoi va scădea semnificativ, iar în 28 martie se va ajunge la minime în jur de -3 grade. Până în 2-3 aprilie, media regională a valorilor minime va fi de 0 - 1 grad, apoi va creşte uşor, la 3 - 4 grade. Se vor semnala ploi slabe la începutul perioadei, apoi probabilitatea de apariţie a acestora va fi din nou în creştere după ziua de 3 aprilie.



În Transilvania, temperatura va marca o scădere accentuată, astfel că, în intervalul 26 - 29 martie, valorile termice se vor situa sub mediile multianuale, respectiv o medie a maximelor de 7 - 9 grade şi minime negative, ce vor ajunge în cele mai reci nopţi la valori între -5 şi -3 grade. După acest interval se va încălzi uşor, de la o medie a valorilor maxime de 9 - 10 grade, până spre 14 grade la finalul celor două săptămâni de prognoză. Media minimelor se va menţine uşor negativă până spre 3 aprilie, după care va creşte uşor, până la valori în jur de două grade Celsius. Precipitaţiile vor fi slabe cantitativ în aceste două săptămâni, probabilitatea de apariţie fiind mai ridicată în primele zile ale intervalului, dar şi după 3 aprilie.



În Maramureş, valorile termice vor scădea accentuat, iar în intervalul 26 - 29 martie acestea se vor situa sub mediile multianuale, respectiv o medie a valorilor maxime de 7 - 9 grade şi minime negative, ce vor oscila în cele mai reci nopţi între -4 şi -2 grade. După acest interval se va încălzi uşor, de la o medie a valorilor maxime de 10 - 12 grade, până spre 15 - 16 grade, la finalul celor două săptămâni de prognoză. Media minimelor se va menţine în jur de zero grade, până spre 3 aprilie, apoi va creşte uşor la valori de 3 - 5 grade. Precipitaţii slabe se vor semnala în primele zile ale intervalului, iar ulterior probabilitatea de apariţie a acestora va fi din nou în creştere după data de 3 aprilie.



În Moldova, vremea se va răci, devenind rece în perioada 26 - 29 martie, când media temperaturilor maxime va ajunge la 6 - 8 grade. După acest interval vor mai fi alternanţe termice, dar tendinţa generală a temperaturilor maxime va fi de creştere, până spre valori în jur de 14 grade. Media temperaturilor minime va fi de 3 - 4 grade în primele două zile, apoi va scădea semnificativ, iar în 28 martie se va ajunge la minime în jur de -3 grade. Până în 2 - 3 aprilie, media regională a valorilor minime va fi de zero grade Celsius, apoi va creşte uşor, la 3 - 4 grade. În prima săptămână de prognoză sunt estimate precipitaţii slabe şi pe arii restrânse aproape în fiecare zi, iar în a doua săptămână probabilitatea de apariţie a acestora va creşte mai ales după 3 aprilie.

Traian Băsescu critică în termeni DURI anunțul lui Dăncilă despre ambasada din Israel: 'Mizând pe faptul că e proastă...'



În Dobrogea, intervalul va debuta cu vreme caldă, însă ulterior se va răci, iar până aproape de sfârşitul lunii martie vor fi maxime termice uşor sub normalul perioadei, în medie de 8 - 11 grade. Ulterior, chiar dacă vor mai fi unele variaţii, este prognozată o încălzire uşoara, astfel că pentru a doua săptămână sunt estimate maxime, în medie, de 12 - 14 grade. Media temperaturilor minime va fi de 4 - 6 grade, în primele zile, apoi va scădea semnificativ, iar în 28 martie se va ajunge la minime în jur de zero grade. După această noapte rece, media regională a valorilor minime va creşte uşor la valori de 4 - 6 grade. Temporar, se vor semnala precipitaţii slabe cantitativ, cu o probabilitate mai mare în 26 martie şi, din nou, în zilele de 29 şi 30 martie. În a doua săptămână condiţiile pentru precipitaţii vor fi reduse.



În Muntenia, în prima zi, vremea va fi deosebit de caldă pentru această dată, cu o medie regională a maximelor în jurul a 21 grade. Ulterior, se va răci accentuat, astfel că maximele vor scădea uşor sub normal pentru ultima decadă de martie, şi se vor situa în jurul a 11 grade. O încălzire treptată şi uşoară este prognozată îndeosebi după 31 martie, astfel că media valorilor maxime va fi în general de 15 - 17 grade. Media temperaturilor minime va fi de 2 - 4 grade, în primele zile, apoi va scădea semnificativ, iar în 28 şi 29 martie se va ajunge la minime uşor negative între -2 şi zero grade. După aceste nopţi reci, media regională a valorilor minime va creşte uşor, la valori de 2 - 4 grade.



Temporar, se vor semnala precipitaţii în data de 26 martie, după care, doar trecător şi pe arii restrânse, vor mai fi ploi slabe, cel mai probabil după 3 aprilie.



În Oltenia, în prima zi a intervalului de prognoză, vremea va fi deosebit de caldă pentru această dată, cu o medie a maximelor în jurul a 21 grade. Ulterior, se va răci accentuat, astfel că, în perioada 26 - 29 martie, maximele se vor situa uşor sub normalul termic caracteristic pentru ultima decadă de martie, respectiv o medie regională de 11 - 12 grade. Chiar dacă vor mai fi unele variaţii termice, tendinţa generală va fi de încălzire uşoară, iar media valorilor maxime va ajunge, după 29 martie, la 14 - 16 grade. De asemenea, media temperaturilor minime va fi de 2 - 4 grade, în primele zile, după care va scădea semnificativ, iar în 28 şi 29 martie se va ajunge la minime uşor negative între -2 şi zero grade. După perioada cu nopţi reci, media valorilor minime va creşte uşor, la valori de 3 - 4 grade. Se vor semnala precipitaţii, temporar, în 26 martie, iar ulterior doar trecător şi pe arii restrânse, cu o probabilitate mai ridicata după ziua de 3 aprilie.



La munte, vremea va deveni rece în perioada 26 - 29 martie, în medie cu valori maxime cuprinse între -2 şi zero grade, şi minime între -7 şi -4 grade, chiar mai scăzute în 28 martie, când la nivelul întregului spaţiu montan se va înregistra o medie a acestora de -10 grade. Pentru a doua săptămână de prognoză sunt estimate temperaturi în creştere uşoară, respectiv medii ale valorilor maxime ce vor atinge 3 - 4 grade. O evoluţie asemănătoare se va înregistra şi în cazul valorilor minime de temperatură, astfel că de la o medie ce va oscila între -6 şi -4 grade, până la finalul intervalului se va ajunge la un ecart între -2 şi zero grade Celsius. Temporar, se vor semnala precipitaţii slabe cantitativ în 25 şi 26 martie, precum şi trecător în perioada 28 - 30 martie. În a doua săptămână, precipitaţiile îşi vor face apariţia, cel mai probabil, după data de 3 aprilie.



Estimările sunt realizate folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia.