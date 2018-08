Prognoza meteo de ultima ora. Cum va fi vremea pana pe 3 septembrie

Furtuna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meteorologii au emis prognoza meteo de vreme rea pana in 3 septembrie 2018, incepand de astazi. ANM, prognoza meteo. Vremea 6 - 13 august 2018 In vest, nord, centru, dar mai ales in nord-vest, temperatura medie a aerului se va situa peste normele climatologice normale ale acestei perioade. Va fi mai cald decat este normal in aceasta perioada. In restul tarii, vor fi temperaturi normale perioadei. In sud, e posibil chiar ca temperaturile sa fie mai scazute. Local, in nord-vest si-n centru, e posibil sa fie precipitatii excedentare. In restul tarii va ploua mai putin decat media multianuala lunara. ANM, prognoza meteo. Vremea 13 - 20 august 2018 Temperatura aerului va fi in normele climatologice normal ...