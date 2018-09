Prognoza meteo de ultima ora. Vremea pana la sfarsitul lunii septembrie

Prognoza meteo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De vineri, vom avea parte de temperaturi pozitive, a precizat Romica Jurca. ANM, prognoza meteo septembrie. „Mai urmeaza o dimineata cu temperaturi foarte scazute, negative la munte, negative si in depresiuni si zonele mai joase de relief din Maramures, Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei, Munteniei, unde se va produce in continuare bruma. In zonele montane temperaturile vor fi foarte coborate", a spus, miercuri dimineata Romica Jurca. Citeste si: Cum ar fi fost vremea, de fapt, daca n-ar exista schimbarea climatica ANM, prognoza meteo septembrie. „Vineri dimineata vorbim despre temperaturi pozitive. (...) Vineri, vor fi temperaturi, in general, mai mari de 20-22 de g ...