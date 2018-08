Prognoza meteo pana pe 24 septembrie. Cum va fi vremea in fiecare saptamana

Prognoza meteo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meteorologii au publicat estimarea meteo pentru o luna. Iata cum va fi vremea pe saptamani, in ceea ce priveste temperatura aerului si precipitatiile: ANM, prognoza meteo. Vremea 27 august - 3 septembrie Valorile termice medii se vor situa in jurul normei climatologica sau pot fi usor mai scazute decat acesta local in vestul tarii si vor fi in general mai ridicate decat normalul perioadei in restul teritoriului, cu abateri mai mari indeosebi in regiunile estice. Cantitatile de precipitatii vor fi usor excedentare local in centru, sud-vest si la munte si deficitare in restul teritoriului, indeosebi in regiunile estice si sud-estice. ANM, prognoza meteo. Vremea 3 - 10 septembrie Mediile v ...