Prognoza meteo pe 2 saptamani: Vremea 1 – 14 mai 2018. Dupa temperaturile ridicate, vin furtunile!

Vremea in perioada 1 – 14 mai 2018 aduce temperaturi mai mari decat in mod obisnuit pe aceasta data, in prima parte a intervalului prognozat. In a doua saptamana, prognoza ANM arata ca va urma un proces de racire, iar temperaturile vor reveni la valori normale. Totodata, in aceasta perioada isi vor face aparitia si ploile, insotite de furtuni. Iata prognoza meteo pentru doua saptamani, conform ANM, pentru fiecare regiune a tarii! Vremea in Banat Pana in data de 6 mai, vreme va fi cu mult mai calda decat normalul aceastei perioade din an, cu temperaturi maxime medii de 28…29 de grade. Dupa un proces de racire ce va aduce temperaturile diurne la valori apropiate de cele obisnuite ...