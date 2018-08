Prognoza meteo pe doua saptamani, in fiecare regiune a țarii

Rusia are o anumita pozitie foarte rigida in ceea ce priveste relatiile cu Romania, unul dintre argumentele folosite de aceasta tara pentru motivarea atitudinii fiind scutul antiracheta de la Deveselu, a declarat, luni, ministrul de Externe, Teodor Melescanu.

Presedintele Klaus Iohannis a apreciat, luni, ca cercetarea din Romania risca sa "regreseze la nivelul anilor '90" din cauza intentiei Guvernului de a adopta o ordonanta care contine prevederi ce pun in pericol calitatea si independenta cercetarii din tara noastra.

Fiul lui Michael Schumacher este pe punctul de a ajunge să participe la raliuri de Formula 1, și să calce astfel pe urmele tatălui său, considerat cel mai titrat pilot din istorie, aflat acum în stare vegetativă din cauza unui accident la schi. Mick Schumacher concurează în Formula 3 și a câștigat recent prima cursă