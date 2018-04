Prognoza meteo pentru 10, 11 si 12 aprilie: Temperaturi extrem de ridicate

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea pe 10 aprilie 2018 va fi calda, iar temperaturile vor creste in urmatoarele zile. Prognoza meteo ANM anunta ca se va ajunge la 27 de grade in unele zone ale tarii. In noaptea de luni spre marti, cerul se va innora treptat in regiunile vestice si pe arii restranse vor fi ploi slabe de scurta durata, iar in rest se va mentine mai mult senin, transmite ANM. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari in sudul Banatului, unde mai ales la inceputul noptii, viteza la rafala va mai atinge 55...60 km/h. Temperaturile minime se vor incadra intre 3 si 13 grade, mai coborate pana in jur de -3 grade in depresiunile Carpatilor Orientali, unde vor fi conditii de bruma. Spre sfarsitul intervalului in sud-estul ...