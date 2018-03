Prognoza meteo pentru 14 martie. Nu scapam de ploi si de vant

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); VREMEA 14 martie. Vremea se mentine capricioasa. Ne asteapta cateva zile cu ploi si vant puternic. Valorile termice vor marca o usoara scadere fata de ziua precedenta in majoritatea regiunilor. Cerul va fi doar partial noros in regiunile sudice si mai mult noros in restul teritoriului si temporar va ploua, local insemnat cantitativ, indeosebi in jumatatea de est a tarii. Prognoza METEO 14 martie. Ploile vor avea si caracter de aversa si vor fi insotite de descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului, mai ales in noaptea de luni spre marti (12/13 martie). In sud-vest e posibil sa ploua cat intr-o luna. La munte vor predomina ploile, favorizand topirea stratului de za ...