Prognoza meteo pentru 15 martie: Precipitatii semnificative si temperaturi de primavara

Prognoza meteo, joi, 15 martie. Vremea ramane capricioasa in urmatoarea perioada. Vor fi precipitatii semnificative si, treptat, temperaturile vor scadea. Prognoza meteo in tara. Temperaturile vor fi joi 15 martie, de primavara, dar vremea se raceste in perioada urmatoare, transmite ANM. Valorile termice diurne din 15 martie vor fi mai scazute decat cele din ziua anterioara, mai ales in jumatatea nordica a tarii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 8 si 18 grade, iar cele minime intre -1 si 7 grade, mai scazute in depresiunile din estul Transilvaniei. Vezi si: Prognoza meteo pentru 14 martie. Nu scapam de ploi si de vant Temporar vor fi innorari si in special in cursul zilei va ploua slab ...