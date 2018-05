Prognoza meteo pentru 19 mai: Ploi, grindina si descarcari electrice

Furtuna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea din 19 mai nu aduce deloc vesti bune. Prognoza meteo in Romania anunta un weekend cu ploi cu aspect de furtuna si caderi de grindina. In weekend vremea va intra intr-un proces de incalzire usoara in toata tara, in sudul tarii maximele urmand sa urce pana spre 29-31 de grade Celsius, mai ales pe parcursul zilei de duminica. In vest, centru si in nord temperaturile vor creste de asemenea, insa vor fi mai apropiate de normalul climatologic al perioadei: se vor inregistra temperaturi maxime de 21-26 de grade, cu valori usor mai ridicate in sud-vest duminica. Aversele de ploaie vor fi slabe si vor mai cadea doar izolat in regiunile intracarpatice si la munte, in restul tarii cerul urmand sa fie variab ...