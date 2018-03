Prognoza meteo pentru 6 martie- Vremea in toata tara. Temperaturi surpriza!

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); PROGNOZA METEO 6 martie. VREMEA in Bucuresti si in toata tara. Ce ne rezerva prognoza meteo pentru ziua de marti, 6 martie. Vremea Bucuresti. Marti, 6 martie, temperaturile ne ofera surprize. Desi s-a spus ca atmosfera se va incalzi, bucurestenii nu se vor bucura de vreme frumoasa. Ba mai mult, e posibil sa avem avertizari meteo de polei marti, avand in vedere faptul ca va fi ploaie inghetata in dimineata zilei, in Bucuresti. Temperaturile in Bucuresti sunt cuprinse intre 1 si 3 grade Celsius. Probabiltatea de a ploua este marita: 70%. Prognoza meteo. Vremea 6 martie in tara. Temperaturile din data de 06 martie 2018, pleaca de la -9° C, in Nord, si ajung pana la 6° C, in Dobrogea, iar vi ...