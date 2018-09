Prognoza meteo pentru acest weekend. Cum va fi vremea

Prognoza meteo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); PROGNOZA METEO pentru sambata, 15 septembrie Vremea se va mentine caldã, dar mai ales in jumãtatea de nord a teritoriului va deveni in general instabilã. Cerul va fi variabil, cu innorãri temporar accentuate, averse, descãrcãri electrice si intensificãri de scurtã duratã ale vantului, in zonele de munte, local in nord-vest, nord si centru, iar spre searã si noaptea, izolat si in rest. Ploile vor putea avea si caracter torential, iar punctiform se vor cumula cantitãti de apã mai insemnate si vor fi conditii de grindinã. Temperaturile maxime se vor incadra intre 23 de grade in Maramures si estul Transilvaniei si ...