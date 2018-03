Prognoza METEO pentru duminica, 18 martie: Vremea va intra intr-un proces de racire accentuata

Meteo 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Duminica, 18 martie, vremea va intra intr-un proces de racire accentuata, iar precipitatiile se vor transforma in lapovita si ninsoare inclusiv in zonele mai joase de relief. Un aer polar se va resimti pe intreg teritoriul mai ales in a doua marte a zilei. Informatiile meteo negative vor continua si in saptamana urmatoare. Incepand de duminica, Romania intra intr-un proces de racire a vremii, iar temperaturile vor scadea treptat pana marti, 20 martie. Un aer polar va cuprinde toata tara, iar temperaturile vor scadea brusc, ajungand la minime de 4 grade Celsius. Vor cadea precipitatii predominant sub forma de lapovita si ninsoare, insotite si de vant. Cum ne va afecta aerul polar La munte va ninge a ...