Prognoza meteo pentru duminica, 28 octombrie: Temperaturi ridicate. Cand se strica vremea

Vremea din 28 octombrie anunta temperaturi ridicate in toata tara! Duminica, prognoza meteo aduce vreme deosebit de frumoasa in Romania. Cand se strica vremea? Duminica, vremea va fi frumoasa in aproape toata tara, cu un cer variabil spre mai mult senin. Dupa lasarea intunericului unele ploi isi vor face aparitia in mod izolat in Banat si in Crisana, insa acestea vor fi slabe cantitativ. Vantul va sufla moderat in vestul extrem si in sud-estul extrem si slab, cel mult slab pana la moderat in restul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate pentru ultima decada a lunii octombrie si vor fi incadrate in general intre 19 si 24 de grade Celsius in Transilvania si Maramures (cu cele mai scazute ...