Prognoza meteo pentru intervalul 15 octombrie - 12 noiembrie. In unele zone ale tarii se anunta ploi

Vremea se va mentine, in general, calda pe parcursul urmatoarelor patru saptamani, valorile termice situandu-se in limitele climatologice normale ale perioadei, reiese din prognoza speciala publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) pentru intervalul 15 octombrie - 12 noiembrie 2018. VREMEA. Din punct de vedere al precipitatiilor exista posibilitatea unui excedent, in debutul lunii noiembrie, mai ales in zonele de munte. VREMEA. Astfel, in saptamana 15 - 22 octombrie, temperatura aerului se va situa peste normele climatologice ale perioadei in toata tara. Precipitatiile vor fi, in general, deficitare la nivelul intregului teritoriu. VREMEA. Totodata, pe durata intervalului 22 - 29 oct ...