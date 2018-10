Prognoza meteo pentru joi, 11 octombrie: Conditii de ceata dimineata, in toata tara

Ceata toamna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prognoza meteo pentru 11 octombrie 2018. Vremea va fi in mare parte frumoasa pe timpul zilei. Dimineata sunt anuntate conditii de ceata in aproape toata tara. Pe 11 octombrie, cerul va fi mai mult senin in toata tara. Dimineata vor exista conditii de aparitie a cetii in depresiunile intramontane, insa datorita umiditatii relativ scazute din straturile inferioare ale troposferei, aceasta se va risipi imediat dupa rasaritul Soarelui. Vantul va sufla moderat in estul Dobrogei si slab, cel mult slab pana la moderat in restul regiunilor tarii. Conform prognozelor Vremea.ro, maximele termice vor urca la pranz pana spre 17-22 de grade in Transilvania si Maramures, 20-25 de grade in Banat si Crisana si 19-2 ...