Prognoza meteo pentru joi, 14 martie: Vreme ploioasa si capricioasa

Vremea 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meteo 14 martie 2019. Vremea se anunta ploioasa pe tot parcursul zilei. Cele mai scazute temperaturi vor fi inregistrate in zonele subcarpatice. Afla cum va fi vremea la munte si in Bucuresti. Joi vremea va fi in general inchisa in Transilvania, Maramures, Banat, Crisana si Oltenia, unde local va ploua slab. Vantul va sufla moderat in Moldova, Baragan si Dobrogea si mai mult slab in rest. Maximele termice vor urca la pranz pana spre 5-10 grade in Transilvania, Maramures, Banat si Crisana si 9-14 grade in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Moldova, cu cele mai scazute valori asteptate in zonele subcarpatice. Meteo 14 martie. Vremea la munte Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari la munte, in sp ...