Prognoza meteo pentru joi, 2 august: Vremea se schimba radical in Romania!

Prognoza meteo pentru joi, 2 august, anunta o vreme frumoasa in cele mai multe regiuni din tara, iar aria precipitatiilor se va restrange considerabil dupa saptamani intregi in care romanii s-au confruntat cu numeroase ploi. Vremea 2 august, Romania In regiunile vestice, nord-vestice si centrale, precum si in zonele montane, instabilitatea atmosfericã va fi temporar accentuatã si se va manifesta, local, prin averse si descãrcãri electrice. Punctiform se vor mai inregistra cantitãti de apã insemnate si vor fi conditii de grindinã. In restul teritoriului cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene vor apãrea izolat, indeosebi dupã-amiaza. Vant ...