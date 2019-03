Prognoza meteo pentru joi, 21 martie: Temperaturi in crestere in Romania

Vremea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prognoza meteo pentru joi, 21 martie, anunta temperaturi in crestere si maxime de pana la 19 grade Celsius. Joi, 21 martie 2019. Meteorologii au vesti bune pentru noi. Norii incep sa se risipeasca iar temperaturile sa creasca simtitor. Vremea in Bucuresti se anunta frumoasa, cu valori termice normale pentru aceasta perioada. In prima parte a zilei va mai ploua slab cu totul izolat doar in Oltenia si in vestul Munteniei, in restul regiunilor cerul urmand sa fie mai mult senin. Vantul va sufla moderat in nordul Moldovei si slab, cel mult slab pana la moderat in celelalte zone ale tarii. Maximele termice vor urca la pranz pana spre 10-15 grade in Moldova, Transilvania, Maramures, Banat si Crisana si 14-1 ...