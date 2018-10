Prognoza meteo pentru joi, 25 octombrie: Temperaturi scazute si ninsori

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea de joi in Romania aduce temperaturi scazute si ninsori la munte, dar si ploi la Bucuresti. Vezi prognoza detaliata si ce anunta prognoza meteo a zileid e joi, 25 octombrie 2018. Meteo 25 octombrie Romania Potrivit vremea.ro, joi vremea se va ameliora ca aspect aproape peste tot, insa va deveni rece pentru aceasta perioada in cea mai mare parte a tarii. Doar la munte vor mai cadea unele ninsori slabe izolate, iar spre seara in nordul extrem va ploua local, insa nu este asteptata acumularea unor cantitati insemnate de apa. Din nou, unele precipitatii mixte se vor „infiltra” si la altitudini mai scazute, de pana la 700-800 de metri. Vantul va sufla tare in aproape toate regiunile si va a ...