Prognoza meteo pentru joi, 28 martie: Temperaturi apropiate de pragul gerului

Vremea din 28 martie 2019 aduce temperaturi in scadere in Bucuresti, dar si in toata tara. Prognoza meteo anunta ca la munte va ninge slab pe timpul noptii. Cele mai scazute valori termice in Romania vor atinge -10 grade C si sunt apropiate de pragul gerului. Vremea de Joi aduce un cer mai mult senin in majoritatea zonelor tarii, iar precipitatiile se vor mai semnala doar cu totul izolat la munte, unde va ninge slab. Vantul va sufla moderat in sud-estul teritoriului si slab, cel mult slab pana la moderat in celelalte zone. Maximele termice se vor incadra intre 5-10 grade in Transilvania si Maramures, 10-15 grade in Banat si Crisana (cu cele mai ridicate valori asteptate in Dealurile de Vest) si 8-13 grade in ...