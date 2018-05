Prognoza meteo pentru joi, 3 mai: Temperaturi extreme

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea din 3 mai anunta temperaturi mai ridicate decat in ziua precedenta, asadar prognoza meteo aduce o atmosfera de vara in toata regula. Joi vremea va fi frumoasa si deosebit de calda in toata tara. Vantul va sufla moderat in sud-vest si in nord-estul extrem si mai mult slab in restul regiunilor. Maximele termice vor urca la pranz pana spre 22-27 de grade in Transilvania si Maramures, 26-31 de grade in Banat si Crisana si 23-28 de grade in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Moldova, cu cele mai scazute valori asteptate pe litoral, iar cele mai ridicate in estul Moldovei si in Lunca Dunarii. Vezi si: Prognoza meteo pentru miercuri, 2 mai: Vreme extrem de calda in Romania Cum va fi vremea in Bucures ...