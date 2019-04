Prognoza meteo pentru joi, 4 aprilie: In unele zone din Romania temperaturile minime coboara pana la - 10 grade Celsius

Vremea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prognoza meteo anunta temperaturi in usoara crestere fata de ziua percedenta, dar sunt si zone din Romania unde temperaturile minime coboara pana la - 10 grade C. Meteorologii anunta ca joi vremea in Romania va fi in general frumoasa, cu un cer mai mult senin. Totusi nu scapam de frig, iar dimineata se va semnala din nou inghet pe spatii extinse in centrul, estul si sud-estul tarii. In depresiunile din estul Transilvaniei temperaturile vor cobori dimineata pana spre pragul de -10 grade Celsius, anunta prognoaz meteo. Vantul va sufla in contnuare moderat in nordul Moldovei si in sudul Banatului si slab, cel mult slab pana la moderat in restul tarii. Temperaturile maxime vor urca la pranz pana spre 12-17 ...