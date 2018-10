Prognoza meteo pentru joi, 4 octombrie: Temperaturi mari in Romania, iar in unele zone se va raci brusc

Vremea2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prognoza meteo pentru joi, 4 octombrie, anunta o vreme extrem de frumoasa in toata Romania, cu temperaturi in crestere la Bucuresti, dar in scadere brusca la munte. Joi, vremea se va raci in toata tara, urmand sa devina usor mai rece pentru inceputul lunii octombrie (indeosebi in Transilvania). Precipitatiile vor fi foarte putine si se vor semnala mai ales la munte sub forma de ploaie, dar si lapovita si ninsoare la altitudini mai mari de 2000 de metri. Vantul va sufla tare in nord-estul tarii si slab pana la moderat, cel mult moderat in rest. Maximele termice vor urca la pranz pana spre 13-18 grade in Transilvania, Maramures, Banat si Crisana, 18-23 de grade in Oltenia, Muntenia si Dobrogea si 14-19 gr ...