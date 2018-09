Prognoza meteo pentru joi, 6 septembrie: Vreme instabila in Romania

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prognoza meteo pentru joi, 6 septembrie, anunta o vreme instabila, cu averse inca de la primele ore ale zilei. Joi, instabilitatea atmosferica se va manifesta in mod local deasupra masivelor montane, insa izolat si in restul zonelor tarii se vor putea produce unele averse slabe de ploaie insotite de descarcari electrice. Pe litoral o depresiune slab organizata in bazinul vestic al Marii Negre va produce nebulozitate accentuata si din cand in cand cateva averse de ploaie, astfel incat vremea de plaja va fi departe de a fi grozava. Vantul va sufla slab in majoritatea regiunilor tarii, cel mult slab pana la moderat in sud-est. Maximele termice vor urca la pranz pana spre 23-28 de grade in Transilvania, Mar ...