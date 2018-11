Prognoza meteo pentru joi, 8 noiembrie: Soare si temperaturi mai mari in Romania

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea din 8 noiembrie se anunta insorita, iar prognoza meteo aduce temperaturi mai mari cu un grad. Joi, cerul se va mentine variabil spre mai mult senin in zonele intracarpatice ale tarii si variabil spre mai mult noros in cele extracarpatice. In a doua parte a zilei in sud-estul extrem se vor semnala izolat unele burnite slabe, in restul tarii sansele pentru producerea precipitatiilor urmand sa fie nule. Vantul va sufla slab in cea mai mare parte a tarii, cel mult slab pana la moderat in nordul extrem al Moldovei. Maximele termice vor urca la pranz pana spre 15-20 de grade in Transilvania, Maramures, Banat si Crisana si 12-17 grade in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Moldova, cu cele mai scazute valori ...