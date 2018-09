Prognoza meteo pentru luni, 1 octombrie: Vreme ploioasa si friguroasa

Vreme ploioasa si friguroasa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea de luni din 1 octombrie se anunta ploiasa si friguroasa. Din fericire, prognoza meteo anunta ca vremea se va schimba, iar temperaturile vor creste din nou. Primele zile ale lunii octombrie vor aduce o vreme schimbatoare pe teritoriul tarii noastre, in prima parte a intervalului cerul urmand sa fie mai mult noros in jumatatea estica, aici fiind asteptate ploi temporare. Cu toate ca nebulozitatea va fi relativ ridicata la nivel national, temperaturile nu vor scadea foarte mult si se vor incadra in general in normele climatologice ale perioadei. A doua parte a intervalului va fi dominata de un regim anticiclonic, ceea ce va rezulta intr-o vreme calda pentru prima decada a lunii ...